TRIBUNALS
Lliure amb càrrecs el caçador que en va matar accidentalment un altre a Cervera
El jutge li retira el permís d’armes i manté la imputació per homicidi imprudent
El jutjat de guàrdia de Cervera va acordar ahir la llibertat amb càrrecs per al veí de Torrefeta i Florejacs de 30 anys que dilluns va matar accidentalment d’un tret un company de cacera, de 64, també de Torrefeta i que era guarda del vedat de Cervera. La causa penal es manté oberta per un delicte d’homicidi imprudent i el jutjat va acordar dos mesures cautelars: l’obligació de comparèixer mensualment davant del jutjat i la retirada del permís d’armes.
L’investigat va declarar en seu judicial que se li va disparar el rifle accidentalment al relliscar, que creia que no li quedava cap bala al carregador i que ràpidament va trucar al 112.
Com va avançar SEGRE ahir, la víctima es trobava asseguda al lloc del conductor d’un totterreny pick-up quan l’investigat, que es disposava a pujar al vehicle per la zona del copilot, va relliscar i accidentalment va prémer el gallet del seu rifle, disparant la bala que quedava a la recambra.
L’atestat dels Mossos corrobora la versió oferta per l’investigat, especialment quant al que es coneix penalment com el dol, la voluntat o intenció de causar un dany o un delicte. També es van comprovar les trucades que va efectuar per alertar del que havia ocorregut. La bala va travessar la porta per la zona del retrovisor i va impactar al pit del conductor, que va morir a l’acte.
El succés es va produir a les 10.00 hores de dilluns a l’acabar una batuda de cabirols a Cervera. Els Agents Rurals van comprovar que els caçadors tenien la documentació en regla per participar en la cacera i portar les armes.