La síndica d'Aran anuncia un acord amb el Govern perquè el Conselh Generau recapti la taxa turística
El conseller Dalmau avança que la bilateral entre les dues institucions serà l'11 de desembre
La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha anunciat des del Parlament un acord amb el Govern perquè el Conselh Generau recapti la taxa turística. La síndica ha reclamat que el Conselh deixi de ser considerat jurídica i administrativament com una administració local, reconeixement que també vol per part de l'Estat. De la radiografia que ha fet dels assumptes de l'Aran no ha deixat escapar l'oportunitat de dir que la situació de l'aranès continua sent "dramàtica" i ha manifestat que la dotació que reben per la llengua és "totalment insuficient". Per concretar l'acord de la taxa turística i altres, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha avançat que l'11 de desembre se celebrarà la comissió bilateral entre govern aranès i la Generalitat.
Pels traspassos competencials la síndica ha demanat "voluntat política" i ha dit que no poden "dependre dels pressupostos".
El nou model de finançament ha d'anar acompanyat d'inversions en infraestructures i per tot ha demanat un centre cultural i un centre especialitzat en esports de muntanya per l'Aran. El conseller Dalmau ha reconegut "una manca crònica d'inversions" a l'Aran i ha dit que aquest fet "es revertirà" donat que el Govern ha detectat la necessitat dels dos equipaments anteriorment cintats i reclamats per la síndica.
Pel que fa a la Llei de Muntanya la síndica ha reclamat recursos i projectes perquè ha dit que "les lleis per si soles no ajuden si no van acompanyades de finançament".
Vergés ha explicat que l'Aran veu com a les zones més poblades del país es fan grans inversions mentre al Pirineu, i més concret la Val d'Aran, passen de llarg, i per això ha demanat més "empatia i justícia".
El conseller Dalmau ha dit que l'acord en matèria de tributs, com la taxa turística, es materialitzaran en la comissió bilateral de l'11 de desembre. Aquest i altres serviran per reforçar el sistema de finançament de l'Aran i poder potenciar les polítiques de promoció turística i econòmica.
Dalmau ha parlat sobre "l'emergència de l'habitatge" a l'Aran i ha dit que les respostes i solucions han d'arribar de la Taula d'Habitatge, creada recentment a l'Aran. El conseller ha dit que s'avançarà, conjuntament amb el Conselh Generau, en inspeccions per fer complir la llei.