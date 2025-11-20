La Policia Nacional detecta vint-i-set conductors amb irregularitats greus en el permís de conduir a la Val d'Aran
Identificats en controls a prop de la frontera amb França en compliment de la normativa Schengen en col·laboració amb la comissaria francesa de Melles
La Policia Nacional de l'Aran en col·laboració amb la comissaria de Melles (França) ha detectat enguany a les carreteres properes a la frontera amb França 27 conductors que presentaven irregularitats greus amb el permís de conducció. Aquestes identificacions es van produir quan, en ser requerits, alguns d’aquests conductors no tenien permís de conduir o no el podien acreditar, i diversos el tenien suspès per sentència judicial o procediment administratiu. D’aquests casos, almenys 11 ja han finalitzat en condemna mitjançant sentència ferma. També es van detectar permisos de conduir falsos en cinc conductors. En cada cas es van iniciar diligències per falsedat documental i les actuacions corresponents per delictes contra la seguretat viària.
En la majoria dels fets constatats, els conductors eren residents francesos. Gràcies a la col·laboració directa i continuada amb el Centre de Cooperació Policial i Duanera (CCPA) de Melles, a la frontera francesa, s’ha pogut confirmar la identitat de nombrosos conductors que creuaven a territori espanyol sense haver obtingut mai el permís, o bé amb el carnet suspès per resolució judicial a França. En diversos supòsits es va constatar també que els conductors acumulaven antecedents o sancions prèvies al seu país per fets de la mateixa naturalesa.
La Policia Nacional destaca que la importància d’aquestes actuacions policials "no resideix únicament en la detecció d’una conducta que pogués ser irregular des del punt de vista penal" i la seva consegüent neutralització, sinó "en el perill real que suposa per a les persones i els béns que algú condueixi sense els requisits bàsics exigits per la normativa de trànsit".
La Policia Nacional a la Val d'Aran fa aquests controls en compliment de la normativa Schengen i destaca la cooperació policial internacional per afrontar la delinqüència transfronterera i garantir la seguretat dels ciutadans a la zona fronterera.