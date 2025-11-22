SEGRE

Activada l'alerta per fort vent al Pirineu i al Prepirineu, amb ratxes de més de 90 km/h

L'avís s'allargarà fins dissabte al migdia i afectarà principalment a partir de divendres a la mitjanit

La C-13 a Esterri d'Àneu aquest divendres al matí.

La C-13 a Esterri d'Àneu aquest divendres al matí.Marta Lluvich / ACN

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Vencat davant la previsió de fortes ratxes de vent, que poden superar els 90 km/h a tota la zona del Pirineu, Prepirineu i Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'alerta s'allargarà fins aquest dissabte al migdia i l'episodi afectarà principalment a partir de divendres a la mitjanit. 

D'altra banda, es troba en prealerta el pla Neucat, per la previsió de nevades, que poden acumular gruixos de més de cinc centímetres a la Vall d'Aran, a partir de la cota de 700 metres.

