Activada l'alerta per fort vent al Pirineu i al Prepirineu, amb ratxes de més de 90 km/h
L'avís s'allargarà fins dissabte al migdia i afectarà principalment a partir de divendres a la mitjanit
Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Vencat davant la previsió de fortes ratxes de vent, que poden superar els 90 km/h a tota la zona del Pirineu, Prepirineu i Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'alerta s'allargarà fins aquest dissabte al migdia i l'episodi afectarà principalment a partir de divendres a la mitjanit.
D'altra banda, es troba en prealerta el pla Neucat, per la previsió de nevades, que poden acumular gruixos de més de cinc centímetres a la Vall d'Aran, a partir de la cota de 700 metres.