Les temperatures mínimes freguen els -15°C al Pirineu i els Bombers reben uns 70 avisos per la ventada
Calen cadenes per circular a la C-28 al Port de la Bonaigua i està tallada per neu la carretera del Coll de Pal
Matinada de novembre molt freda arreu de Catalunya amb mínimes que han fregat els -15°C a les cotes altes del Pirineu i glaçades moderades de fins a -6°C a sectors de Ponent i del pla de Bages (-6,1°C a Alfarràs o 5,9°C a Oliola). Destaquen els -14,7°C de la Tosa d'Alp, els -14,5°C de Salòria o els 14,1°C de Boí, segons les dades de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). De fet, les mínimes pròximes a zero han arribat a punts del sud de la Costa Brava i nord del Maresme.
Cabrils, amb 0,2°C, ha batut el seu rècord de novembre en 30 anys de dades, rebaixant els 0,3°C de mínima del 22 de novembre de 1999. En paral·lel, els Bombers han rebut uns 70 avisos per la ventada, que ha superat els 90 km/h a l'Empordà, Ebre i Pirineu.
La majoria dels avisos pel fort vent de nord han estat a la Regió d'Emergències de Girona (29), seguida de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord (14). Sobresurten un servei a la Vall d'en Bas (Garrotxa), on han volat uns mobles de palet d'un terrat i han quedat enganxats a uns cables.
Una dotació dels Bombers de la Generalitat ha recollit les fustes i ha avisat la companyia. I un altre servei a Torrent (Baix Empordà), on un arbre ha caigut sobre un cotxe que circulava per zona rural. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins ara 47 trucades per l'episodi de ventades, la majoria des d'Osona (7) i la Selva (7).
Les ratxes de vent han superat àmpliament els 100 km/h al nord de l'Alt Empordà (143,6 km/h a Portbou-coll dels Belitres) i s'han situat entre els 70 i 80 km/h a diverses localitats com Navata, Roses, Mas de Barberans, el Perelló i Sant Pere Pescador.
La C-28, amb cadenes al Port de la Bonaigua
L'afectació per la nevada a les carreteres del Pirineu s'ha anat reduint al llarg del matí de dissabte i només es necessiten cadenes a la C-28 per circular al Port de la Bonaigua i es manté tallat per la neu el tram final de la BV-4024 al Coll de Pal, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).