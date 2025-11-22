TEMPORAL
Més de 20 centímetres de neu en cotes altes i cadenes a Aran i Sobirà
El temporal de fred i neu va deixar ahir més de 20 centímetres de capa blanca en cotes altes d’Aran i el Pallars Sobirà i va obligar a utilitzar cadenes a diverses carreteres com la C-28 al port de la Bonaigua, l’L-510 a Alins o l’L-504 a Lladorre. Les màquines llevaneu van començar la temporada per retirar les capes gèlides i abocar sal a la calçada.
Pla Neucat
Mentrestant, Protecció Civil va activar el pla Neucat per alerta de vents, entre ahir a la nit i avui, al Prepirineu i el Pirineu amb probabilitat de generar el torb i dificultar en gran manera la visibilitat a la via.
La primera gran nevada va deixar imatges de postal a tota la part nord del Sobirà i Naut Aran, per sobre els 1.200 metres, malgrat que alguns flocs també van arribar a Sort. Els més joves van disfrutar de la neu de forma lúdica, que va sorprendre un grup d’escolars de Rubí a Esterri d’Àneu. La majoria era la primera vegada que veien nevar i tocaven la neu.
Les estacions d’esquí han canviat la imatge dels últims dies i han acumulat una capa de neu que amb les temperatures gèlides els facilitarà poder continuar produint-ne. L’aranesa Baqueira, per exemple, manté com a data d’estrena de la temporada el dissabte vinent 29. Les estacions d’esquí presenten el dia 26 a Lleida les claus de la temporada.