El Govern d’Andorra descarta aplicar la vinyeta per entrar al Principat
El Govern d’Andorra ha tancat definitivament la porta a l’aplicació de la vinyeta que es va plantejar a finals de l’any passat per cobrar als excursionistes que entressin al país. El ministre de Turisme, Jordi Torres, va descartar aquesta possibilitat i va explicar que l’Executiu continua treballant en la taxa turística. Així mateix, va apuntar que qualsevol modificació s’ha de fer “amb prou marge” i que “hi ha una gran varietat” de possibles modificacions a realitzar sobre aquesta taxa “i les volem consensuar bé”, explica.
Torres va explicar que tenen sobre la taula un estudi amb diferents opcions sobre com podria aplicar-se el canvi a nivell turístic. Plantegen la possibilitat d’incrementar la taxa turística en temporada alta o diferenciar-la segons el sector. El que sí que queda descartat, segons el titular de Turisme, és un augment generalitzat de la taxa en temporada baixa, ja que aniria en contra de l’objectiu del Govern de desestacionalitzar el turisme. Val a recordar que el projecte de llei per al creixement sostenible del Principat va plantejar l’estiu passat la implementació de la vinyeta per als vehicles estrangers que circulessin pel país. L’anunci va generar alarma entre els treballadors fronterers.