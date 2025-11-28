SEGRE
EMERGÈNCIES

Rescaten un escalador ferit per una caiguda a Coll de Nargó

Moment de rescat amb l’helicòpter. - BOMBERS

Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir un escalador ferit que va quedar atrapat en una paret a Coll de Nargó. Van ser alertats a les 10.23 hores per la caiguda d’uns 15 metres d’un escalador a prop del pantà d’Oliana. Fins al lloc va acudir un helicòpter amb un equip del GRAE i una dotació terrestre. L’escalador va ser evacuat per aire fins a l’aeroport de la Seu, on l’esperava una ambulància per portar-lo a l’hospital.

