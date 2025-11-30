MUNICIPIS
Almacelles celebra els 30 anys del centre de salut
El CAP d’Almacelles va celebrar divendres el 30 aniversari de la seua posada en marxa amb una jornada institucional en el Museu d’Arquitectura i Urbanisme d’Almacelles.
El Centre d’Atenció Primària té gairebé 8.000 persones assignades i és un referent d’atenció i treball multidisciplinari al municipi i la resta de pobles de l’Àrea Bàsica de Salut. El seu equip, integrat per professionals de medicina, infermeria, treball social, salut bucodental, fisioteràpia, benestar emocional i nutrició, reflecteix l’evolució cap a un model assistencial més integral i orientat als factors socials que influeixen en la salut, segons l’organisme.
L’equip directiu va destacar que en els últims anys l’atenció primària ha estat cada vegada més multidisciplinària i ha estat possible gràcies a la incorporació de nous professionals.