Almacelles celebra els 30 anys del centre de salut

Un moment de l’acte de celebració dels 30 anys del CAP d’Almacelles. - A.A.

El CAP d’Almacelles va celebrar divendres el 30 aniversari de la seua posada en marxa amb una jornada institucional en el Museu d’Arquitectura i Urbanisme d’Almacelles.

El Centre d’Atenció Primària té gairebé 8.000 persones assignades i és un referent d’atenció i treball multidisciplinari al municipi i la resta de pobles de l’Àrea Bàsica de Salut. El seu equip, integrat per professionals de medicina, infermeria, treball social, salut bucodental, fisioteràpia, benestar emocional i nutrició, reflecteix l’evolució cap a un model assistencial més integral i orientat als factors socials que influeixen en la salut, segons l’organisme.

L’equip directiu va destacar que en els últims anys l’atenció primària ha estat cada vegada més multidisciplinària i ha estat possible gràcies a la incorporació de nous professionals.

