TURISME
Baqueira estrena la temporada a Lleida amb 70 km esquiables
Rep milers d’esquiadors la primera jornada i la resta preveu obrir el dijous dia 4
Baqueira-Beret va donar ahir el tret de sortida a la temporada d’esquí de Lleida, i ho va fer amb 70 quilòmetres esquiables (gairebé la meitat de l’estació) amb uns gruixos d’entre 30 i 70 centímetres, més de 40 pistes obertes i els tres sectors principals en funcionament. Més domini esquiable del que la mateixa estació havia anunciat aquesta mateixa setmana. Els canons d’innivació i les baixes temperatures que permeten la producció de neu van fer possible aquesta millora de les condicions per ampliar quilòmetres esquiables. Milers d’esquiadors van poder gaudir del primer dia d’esquí en unes condicions òptimes de neu, ja que el bon temps també va acompanyar la jornada. El complex treballa ja per obrir més superfície esquiable de cara al pont de la Constitució.
Per la seua part, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) treballa amb la previsió d’obrir a partir del dia 4 de desembre, dijous vinent, les seues estacions lleidatanes, Port Ainé, Espot Esquí i Boí Taüll. En canvi, Port del Comte, al Solsonès, no té encara previsions per iniciar la temporada i ho farà quan les condicions siguin favorables. Pel que fa a l’esquí nòrdic, s’activaran els seus serveis de restauració i intentaran obrir circuits d’iniciació si la neu ho permet. La temporada d’esquí d’aquest hivern podria prolongar-se uns 120 dies i el sector confia a consolidar els 1,4 milions de forfets venuts en passades temporades. Els complexos lleidatans sumen més de 14 milions d’inversions en millores i modernització.