TRIBUNALS
Condemnat per amenaçar la seua exparella per Messenger i WhatsApp
Segons l’Audiència, la insultava i li deia que coneixia “tots els seus moviments”
L’Audiència de Lleida ha condemnat un home a 10 mesos i 15 dies de presó per amenaçar de forma continuada la seua exparella a través de les plataformes de missatgeria instantània Messenger i WhatsApp. D’aquesta forma, confirma la pena imposada en primera instància pel Jutjat Penal 1 de Lleida per un delicte d’amenaces en l’àmbit familiar sobre esposa o dona que estigui o hagi estat lligada a una relació d’afectivitat. En la seua sentència, el tribunal dona per provat que els fets van tenir lloc durant l’estiu del 2021. La víctima va denunciar que un dia va rebre diversos missatges a través de Messenger en els quals l’acusat li proferia expressions vexacions i amenaçadors com “gossa, traïdora, t’han de donar una pallissa” o “sé tots els teus moviments, tot, ja t’agafaré”. Així mateix, aquell dia també va remetre altres missatges, aquesta vegada a través de WhatsApp, a la víctima en els quals la tornava a amenaçar amb frases com “ves amb compte, que soc al teu poble” o “ai, quan t’agafi”. L’acusat va recórrer la sentència al considerar que no havia quedat provada la seua autoria. Tanmateix, l’Audiència assenyala que la prova de la declaració de la víctima va ser “contundent” i que es va fer una confrontació per comprovar que les captures dels missatges coincidien amb el contingut del telèfon mòbil de la denunciant. A més, afegeix que es va comprovar que procedien del xat de Messenger i del compte de WhatsApp vinculades al telèfon la titularitat del qual és de l’acusat. A més de la pena de presó, el tribunal li prohibeix aproximar-se i comunicar-se amb la víctima durant tres anys. També, la pèrdua de vigència del permís per a tinença i port d’armes.
