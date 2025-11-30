Cuinar per compartir esmorzar a l’Espai Taller
Projecte ‘Entaulades, més que un àpat’
El projecte Entaulades, més que un àpat impulsat per l’ajuntament de la Pobla de Segur amb l’objectiu de combatre la solitud no desitjada, va celebrar dimarts una jornada especial a l’Espai Taller del municipi, on les persones participants van preparar i van compartir l’esmorzar en un ambient proper i participatiu. L’activitat s’emmarca dins de les accions comunitàries que el consistori promou per fomentar les relacions socials, el suport mutu i l’envelliment actiu. Durant el matí, el grup va prendre part activa en l’elaboració del menú, repartint tasques, ajudant-se mútuament i convertint la cuina en un espai de trobada.
L’Espai Taller es va transformar en un entorn acollidor que va afavorir la relació i la proximitat entre totes les persones que hi van participar, moltes de les quals van trobar en aquesta activitat una oportunitat per trencar rutines i crear nous vincles.
El projecte, que compta amb la col·laboració del CAP, consta d’un grup de vuit persones, màxim deu, i s’organitza cada setmana. Els participants esmorzen junts i intercanvien experiències.