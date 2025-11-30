SEGRE

Cuinar per compartir esmorzar a l’Espai Taller

Projecte ‘Entaulades, més que un àpat’

Algunes de les participants en el projecte ‘Entaulades’. - A. P. S.

Esmeralda Farnell
Publicat per
Esmeralda FarnellRedactora de Comarques

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El projecte Entaulades, més que un àpat impulsat per l’ajuntament de la Pobla de Segur amb l’objectiu de combatre la solitud no desitjada, va celebrar dimarts una jornada especial a l’Espai Taller del municipi, on les persones participants van preparar i van compartir l’esmorzar en un ambient proper i participatiu. L’activitat s’emmarca dins de les accions comunitàries que el consistori promou per fomentar les relacions socials, el suport mutu i l’envelliment actiu. Durant el matí, el grup va prendre part activa en l’elaboració del menú, repartint tasques, ajudant-se mútuament i convertint la cuina en un espai de trobada.

L’Espai Taller es va transformar en un entorn acollidor que va afavorir la relació i la proximitat entre totes les persones que hi van participar, moltes de les quals van trobar en aquesta activitat una oportunitat per trencar rutines i crear nous vincles.

El projecte, que compta amb la col·laboració del CAP, consta d’un grup de vuit persones, màxim deu, i s’organitza cada setmana. Els participants esmorzen junts i intercanvien experiències.

Titulars del dia

