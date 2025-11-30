MUNICIPIS
El Govern preveu tancar el 2026 el traspàs per contractar secretaris
Per oferir mil places a Catalunya, que se sumen a les 218 per a les quals es va fer oposicions ahir. Els micropobles demanen desplegar l’Estatut de Municipis Rurals ja
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, va assegurar ahir a Torre-serona que “aspirem a tancar durant 2026 el traspàs de la competència plena” a la Generalitat per convocar més oposicions de secretaris i interventors d’ajuntaments. Precisament, “avui [per ahir] s’estan examinant a Barcelona per primera vegada en molt temps per a les primeres 218 places de secretaris i interventors a tot Catalunya. Continuem demanant a l’Estat el traspàs de la competència total en aquest àmbit per donar cobertura a més de mil places en el conjunt del país”, va remarcar. D’aquesta forma, la Generalitat podrà impulsar més convocatòries per suplir vacants i s’inicia el camí per a la recuperació de competències anterior a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) del 2013, coneguda com llei Montoro. Dalmau va fer aquestes declaracions en la inauguració de la Fira de Micropobles, en què va remarcar que “no se li pot demanar a un municipi de 2.000 o 400 habitants el mateix que a un de 50.000”.
La falta de secretaris és una situació que s’ha agreujat en els últims mesos i comporta importants problemes sobretot per als petits municipis que han vist que no podien certificar obres, ni tampoc aprovar els pressupostos del 2026 o fins i tot pagar nòmines als empleats municipals.
El conseller va aprofitar la Fira dedicada als petits pobles per assegurar que ja s’ha posat en marxa el desplegament de l’Estatut de Municipis Rurals i que es modificarà la llei d’Urbanisme durant el primer trimestre del 2026 amb l’objectiu de fer la vida més fàcil als micropobles i arrelar-hi la gent. Una de les prioritats és agilitzar la rehabilitació de cases i la creació de nou habitatge.
La IV Fira de Micropobles, impulsada per l’Associació de Micropobles de Catalunya, va reunir ahir a Torre-serona més d’una vintena de municipis amb menys de 1.000 habitants que van aprofitar el certamen per presentar els seus respectius projectes de promoció.
L’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya (AEMD) va celebrar ahir l’assemblea ordinària d’aquest any a Montenartró. El president de l’EMD d’aquesta localitat, Ricard Barnes, va assegurar que la principal reclamació va ser tenir més visibilitat i capacitat per obtenir subvencions “ja que moltes vegades aconseguir-les depèn de l’ajuntament a què estan adscrites”, va assenyalar. Va indicar que normalment els ajuts estan limitats al nombre d’habitants i va incidir que, en el cas de Montenartró, hi ha empadronades vint-i-una persones, malgrat que la població es multiplica sensiblement a l’estiu. A més, va remarcar que encara que són pocs veïns compta amb una extensió de més de 700 hectàrees de bosc que cal mantenir per evitar incendis. Els responsables de les pedanies van coincidir que molts serveis no arriben i que és necessari, igual que en altres pobles, conservar les vies públiques i les carreteres.
Els representants d’una trentena de pedanies van exposar aquestes reclamacions davant del secretari de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor; la delegada del Govern al Pirineu i alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, i el diputat al Parlament per ERC i alcalde de Llavorsí, Josep Vidal.