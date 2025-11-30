MEDI
Mobilització contra dos plantes de biogàs a Tarroja de Segarra
La plataforma Aturem el Biogàs a Tarroja de Segarra-Pobles Vius va organitzar ahir una jornada reivindicativa i de sensibilització en defensa del territori i contra el model de “colonialisme energètic” impulsat per macroprojectes industrials en zones rurals. La jornada va començar al matí amb una caminada reivindicativa des de la plaça de la Gual de Tarroja fins als terrenys on està previst instal·lar dos plantes de biogàs. Allà membres de la plataforma van explicar detalls dels projectes, impactes potencials i accions per aturar-los. A la tarda, a la sala d’actes del consistori, es va projectar el documental Vidas irrenovables, que exposa les conseqüències del model energètic actual i dona veu a comunitats afectades per macroinstal·lacions en territoris rurals, seguit d’un col·loqui obert. També es van recollir firmes en contra d’aquests dos projectes.
Creada per uns cinquanta veïns de Tarroja de Segarra, la plataforma va sorgir l’octubre del 2025 per oposar-se a dos plantes de biogàs considerades sobredimensionades, perjudicials per a la salut, qualitat de vida, medi ambient i amb processos opacs lligats a oligopolis energètics. L’ajuntament de Tarroja va suspendre llicències mentre analitza la situació i dona suport als veïns, exigint més transparència.
Vinculada a Pobles Vius, la plataforma participa en accions contra macroprojectes a Ponent.