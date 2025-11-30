CELEBRACIÓ
El romànic rep 3,2 milions de visitants des del ‘miracle’ Unesco
La Vall de Boí celebra els 25 anys de la inscripció a la Llista del Patrimoni
La matinada del 30 de novembre de l’any 2000 les campanes de les esglésies romàniques de la Vall de Boí van repicar per celebrar un miracle: la inscripció a la Llista de Patrimoni Mundial de la Unesco. Des d’aleshores, més de 3,2 milions de visitants han reforçat l’economia de la vall i han frenat la despoblació.
La matinada del 30 de novembre de l’any 2000, les campanes de totes les esglésies romàniques de la Vall de Boí van repicar amb alegria per celebrar la seua inscripció en la Llista del Patrimoni Mundial de la Unesco. Aquest reconeixement va destacar el valor excepcional i únic d’aquest conjunt arquitectònic medieval, situant-lo en el focus internacional com un tresor cultural preservat al llarg dels segles en un entorn natural de bellesa excepcional. La fita ha afavorit el desenvolupament econòmic de la zona, contribuint també a combatre la despoblació mitjançant el turisme cultural, que ha contribuït a la desestacionalització de l’oferta turística.
En aquests 25 anys, més de 3,2 milions de persones han visitat el conjunt romànic. La fita de la Unesco va ser el que va disparar les visites ja que aquestes es van duplicar en tot just un any, passant de 60.000 el 1999 a més de 120.000 el 2001. L’any rècord va ser el 2007, amb 157.000 visitants.
La història del conjunt romànic està lligada a un entorn aïllat que ha permès conservar la seua autenticitat medieval, amb esglésies construïdes en un període breu i amb un estil artístic molt singular, influït per corrents bizantins.
La preservació de les pintures murals que decoren l’interior dels temples és un dels actius més singulars del conjunt. A més, el reconeixement mundial va garantir recursos per a la conservació i restauració dels monuments, incloent intervencions estructurals, restauració de pintures i museografia, juntament amb estudis recents per a futures restauracions, com a Sant Feliu de Barruera. En la mateixa línia, s’han desenvolupat rutes turístiques, visites guiades en diversos idiomes i activitats per a diferents públics.
A més del conjunt romànic, la Vall de Boí té altres reconeixements per part de la Unesco, com les falles de diversos pobles que formen part de la llista del Patrimoni Immaterial, i la Certificació de Destinació Starlight, que en destaca l’excepcional qualitat per a l’observació astronòmica i és avalada per la Unesco i l’Organització Mundial del Turisme.
Les noves tecnologies reviuen l’esplendor del conjunt artístic
Les pintures romàniques de Sant Climent de Taüll, creades fa ja més de nou segles, han revifat el seu poder narratiu i espiritual gràcies a les noves tecnologies. El 2013, un sistema de videomàping va permetre tornar la llum i el color original als frescos de l’absis, que des del seu trasllat al Museu Nacional d’Art de Catalunya el 1920 només podien imaginar-se a partir de còpies o fragments. Aquests frescos van ser substituïts a l’església per una reproducció sobre guix que amb el temps es va deteriorar. La retirada d’aquesta còpia en va facilitar una restauració meticulosa que va recuperar restes originals a les capes profundes de la paret. A partir d’aquests vestigis, es va dissenyar un muntatge audiovisual amb sis projectors d’alta definició que, guiats per un model virtual del temple, recreen les escenes a la superfície real de l’absis major i el presbiteri. El resultat és una experiència visual que transporta al visitant a l’època de l’art romànic, revelant no només els motius iconogràfics sinó també la tècnica. A més, recentment el consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí ha invertit 47.000 euros a renovar aquests sis projectors.
Una visió més moderna i immersiva del conjunt
Juntament amb l’experiència de realitat virtual, el Centre del Romànic va estrenar enguany nova museografia que inclou maquetes de la Vall i impressions en 3D de totes les esglésies.