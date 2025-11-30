Tres empreses volen instal·lar-se a l’observatori del Montsec
Són companyies del sector aeroespacial amb seu a Espanya, el Regne Unit i Itàlia
Tres empreses del sector espacial han sol·licitat formalment instal·lar-se a l’observatori astronòmic del Montsec. Es tracta de firmes del Regne Unit, Itàlia i Espanya que plantegen desenvolupar projectes que van des de provar nous sistemes de control i comunicació amb satèl·lits fins a vigilar les escombraries espacials: fragments d’antics llançaments i altres objectes fora d’ús que orbiten la Terra i que poden danyar i fins i tot destruir satèl·lits si hi impacten. Aquestes propostes són sobre la taula de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), gestor de les instal·lacions científiques de Sant Esteve de la Sarga. A l’octubre va treure a concurs quatre espais dins del recinte per desenvolupar-hi investigacions i activitats empresarials relacionades amb la indústria aeroespacial. L’IEEC ha avaluat des d’aleshores les diferents ofertes i el procés està pendent de resolució.
L’empresa britànica Lumi Space vol instal·lar a l’observatori una estació de telemetria per làser per determinar amb precisió les òrbites de satèl·lits i la posició de fragments d’escombraries espacials. Es tracta d’una iniciativa en fase d’investigació i desenvolupament per desenvolupar-la posteriorment com a activitat empresarial, per “contribuir a la gestió del trànsit orbital i a la seguretat dels satèl·lits”, segons consta als informes de la mesa de contractació.
Una filial local de la italiana Leaf Space preveu provar tecnologies de comunicació amb làser entre satèl·lits en òrbita i una base experimental a Sant Esteve. Aquest laboratori requerirà la construcció d’un telescopi òptic d’alta precisió dins d’una estructura i equips de procés de dades i control remot.
Aquest és el segon projecte d’aquesta firma a l’observatori juntament amb un altre de seguiment de satèl·lits que s’implantarà al recinte.
P
Les empreses que s’implantin a l’observatori hauran de pagar un cànon a l’IEEC, part del qual serà per a l’ajuntament. Els terrenys són municipals i Sant Esteve serà el primera a rebre ingressos d’aquesta indústria a Lleida. D’altra banda, la firma espanyola Satelio Iot Services SL projecta establir a Sant Esteve un banc de proves per “validar i millorar tecnologies innovadores” en l’àmbit del IoT o internet de les coses: la comunicació online directa entre dispositius electrònics. Planteja establir aquesta connectivitat via satèl·lit i integrar “xarxes 5G terrestres i no terrestres”.