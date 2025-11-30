TRÀNSIT
Tres ferits en dos accidents a la C-12 a Alfés i Menàrguens
Dos homes, de 37 i 39 anys, van ser evacuats a l’Arnau, un d’ells de gravetat, després d’una sortida de via d’un vehicle divendres a la nit a la C-12 a Alfés. Un dels afectats va quedar atrapat a l’interior del cotxe. L’avís es va rebre a les 21.39 hores i es van activar dos dotacions dels Bombers. Mentrestant, una conductora va ser traslladada ahir al matí a l’hospital al bolcar amb el vehicle després de patir una sortida de via a la C-12 a Menàrguens.