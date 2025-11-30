AIGÜES
Un Urgell abocat al veto a la modernització demana pagar només les obres dins la parcel·la
La comunitat de regants vol estalviar als propietaris els 120 euros per hectàrea i any de la xarxa general. Ajornarà la votació del 21 de desembre sobre el projecte si s’anuncien més ajuts
La col·lectivitat de regants de les Borges, la número 19 del Canal d’Urgell, serà avui la tercera a votar sobre el projecte de modernització del reg després de dos significatius i inesperats revessos a Alcoletge i Térmens aquesta setmana. Quedaran 17 votacions més i en vista dels primers resultats tot apunta que el veto al projecte serà majoritari en l’assemblea general del desembre. “El no està cantat”, assenyalen regants consultats. En aquest punt, la Casa Canal s’ho fia tot a la moció d’ERC que el Parlament votarà en el ple la setmana vinent (probablement dijous) per forçar l’Executiu a incorporar nous ajuts al regant fins al punt d’eximir-lo de pagar els 120 euros per hectàrea anuals durant tres dècades per sufragar una part de l’obra principal.
El president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, es va obrir ahir a ajornar la votació de l’assemblea general el 21 de desembre (abocada al no a la modernització) només si s’anuncien nous ajuts per sufragar el regadiu o fins i tot si prospera la moció d’ERC al Parlament. “Demanem pressió a peu de finca per a tots i, després, ajuts” va afirmar ahir, amb la qual cosa va reclamar que els regants paguin tan sols el moblament a l’interior de les parcel·les, valorat en el seu conjunt en 400 milions d’euros, amb ajuts i finançament. Al marge de les obres en parcel·la, el projecte de modernització està pressupostat en 991 milions d’euros, dels quals els regants haurien de pagar uns 210 milions (malgrat que l’ACA aportaria una petita part per compte dels ajuntaments). Amb finançament, es tradueixen en 120 euros/ha durant 30 anys, que són els que la Casa Canal reclama evitar. Ros va argüir que els regants del Canal d’Urgell són una població envellida i molts estan jubilats o a punt de fer-ho.
També Unió de Pagesos es va afegir a la reivindicació dels regants i d’ERC: “Demanem una aposta més ferma” de la Generalitat pels regants i la modernització i “el suport unànime a la moció” al Parlament, va assenyalar Jaume Gardenyes, de la permanent d’UP: “Demanem el sí a la modernització, però calen més recursos”. Va coincidir amb Ros que els costos de producció i el preu dels cultius fan “poc realista” sufragar les obres. L’organització agrària va reclamar també que no hi hagi un termini màxim per abordar la modernització.