«Volem fer més esglésies visitables»
Com era la Vall de Boí abans d’aquest reconeixement i com ha evolucionat el municipi des d’aleshores?
Vam viure la declaració amb gran responsabilitat. Ens va deixar un llegat que hem de conservar i transmetre a les futures generacions. Malgrat que som el tercer municipi més gran de Catalunya en extensió, la població és reduïda, i tenir aquests reconeixements –el romànic, el segell Starlight, les falles i el Parc Nacional, l’únic de Catalunya– ens fa sentir un territori únic i especial.
La gestió turística sostenible és fonamental per preservar aquests tresors. Quines mesures estan aplicant per evitar la massificació a la zona, per exemple durant les falles?
Busquem equilibrar l’afluència de visitants amb la capacitat real dels pobles. Regulem el trànsit i l’accés en nuclis especialment sensibles, amb coordinació amb Mossos, taxistes i veïns. A més, intentem desestacionalitzar el turisme ampliant la temporada amb activitats culturals fora dels mesos punta, i fomentem la mobilitat sostenible amb plans com un autobús elèctric per reduir l’ús de vehicles particulars.
Respecte a la conservació patrimonial, quins projectes destaquen actualment?
La restauració de Sant Feliu de Barruera és prioritària, juntament amb la reparació de la coberta de Sant Climent, on tenim humitats que s’han de solucionar. Actuem amb prevenció en cadascuna de les esglésies per evitar danys majors en un futur. També volem ampliar l’oferta visitable, obrint més esglésies determinades temporades.
Recentment han utilitzat tecnologies com el videomàping i la realitat virtual per donar a conèixer el romànic. Quin impacte tenen aquestes eines?
És fonamental adaptar la difusió del patrimoni als temps actuals. Projectes com Els ulls de la història utilitzen aquestes tecnologies per atansar el romànic no només a nivell local sinó a tot Catalunya. També hem incorporat audioguies dins de les esglésies per oferir una experiència més completa i adaptada al segle XXI. La tecnologia ens ajuda a atreure nous públics.
En aquesta commemoració han posat èmfasi a enfortir el vincle de la gent amb el patrimoni. Com ho han fet?
Hem organitzat jornades locals per escoltar veïns, hotelers i ramaders, que han viscut aquesta evolució des de fa 25 anys. A més, vam fer una foto conjunta a l’octubre que hem projectat per donar-los protagonisme. També estem preparant calendaris commemoratius. Per a nosaltres, el patrimoni més gran de la Vall no és només el romànic, sinó la gent que el viu i el protegeix dia a dia.