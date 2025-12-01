Adjudicades les obres de millora de l’accessibilitat en diversos carrers
L’ajuntament de Tàrrega ha adjudicat la millora de l’accessibilitat per als vianants a diversos carrers. Aquesta va ser la proposta més votada en l’última edició dels pressupostos participatius i contempla dinou actuacions en dotze punts estratègics on s’eliminaran les barreres arquitectòniques de les voreres. Els treballs també contemplen la instal·lació de paviment en relleu perquè les persones invidents o amb mobilitat reduïda puguin detectar-ho i reconèixer-ho com un senyal per mantenir-se alerta. L’empresa adjudicatària és Tallers Vidal Amill SLU per un import de 61.597,24 euros. Les obres començaran aquest desembre amb un termini d’execució de quatre mesos. Alguns dels dotze punts d’actuació són el carrer de Blaia (a les interseccions amb el carrer del Mestre Pere Pau i Roger de Llúria), el carrer d’Agramunt (a la intersecció amb el carrer del Mestre Amigó i el passeig Simó Canet), el carrer del Mestre Güell (números 133 i 131), el carrer dels Bombers (números 1 i 9) i la rambla del Canalet (a la intersecció amb el carrer de Sol Ixent).