Un centenar de famílies busquen el tradicional tió de Nadal a Claravalls
La participació més alta des del 2021
Tàrrega va celebrar ahir amb èxit una nova edició de la recerca del tió de Nadal, que per primera vegada va tenir lloc a Claravalls i que va reunir un centenar de famílies, la xifra més alta registrada des que es va impulsar l’activitat el 2021. La iniciativa estava organitzada per l’ajuntament i Lo Cigronet amb el suport de la junta de veïns de Claravalls i la col·laboració dels Amics del Cau.
La jornada va començar amb una xocolatada elaborada pels Amics del Cau de Tàrrega amb més de 350 persones inscrites, que van agafar forces abans de la recerca dels troncs màgics. L’organització va preparar tres rutes adaptades en funció de l’edat dels nens. La curta, per a nens de 0 a 3 anys i persones amb mobilitat reduïda, va tenir lloc a la piscina del poble. La mitjana, per a nens de 4 a 6 anys, es va portar a terme pels carrers de Claravalls. Finalment, la llarga, per a majors de 6 anys, es va desenvolupar als afores. Una vegada que totes les famílies van trobar el seu tió, es van reunir al local social de Claravalls per gaudir de l’estrena del nou espectacle El Tió és màgic? a càrrec de Tiolàndia de Lo Cigronet, que narra la història d’un pastor que torna a gaudir de la màgia del Nadal gràcies a l’ajuda del seu tió.
Des de l’organització, es va fer una valoració molt positiva de La recerca del tió, que cada any guanya més adeptes i té una gran acollida per part de les famílies, que s’hi havien inscrit prèviament a través d’un formulari. El consistori va agrair la col·laboració dels veïns de Claravalls per poder atansar la màgia del tió a tots els nens en una jornada plena d’il·lusió.