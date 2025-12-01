Gairebé 200.000 euros per renovar canonades d’aigua
Actuació en un quilòmetre distribuït en quatre carrers per arribar al 90% de la xarxa renovada. Obres fins al febrer o març
L’ajuntament de Castellserà va iniciar la setmana passada les obres de renovació de part de la xarxa d’aigua potable del municipi. Precisament, un dels compromisos de l’equip de govern és culminar la substitució de totes les canonades de fibrociment i des de fa uns anys que s’han anat fent inversions en aquest sentit per minimitzar possibles fuites i guanyar en seguretat i qualitat de l’aigua de boca.
En aquesta ocasió estan previstes quatre fases. En la primera s’actuarà als carrers Jacint Verdaguer i Francesc Macià, aprofitant també per anellar la xarxa i evitar així punts finals on es puguin acumular sediments i posant comportes per poder sectoritzar en cas de reparacions. En la segona està previst actuar al carrer Urgell i l’avinguda Anselm Clavé, on també es canviaran les canonades de fibrociment per altres de polietilè. Després se substituiran quatre comportes que actualment no funcionen i que no permeten tallar l’aigua correctament, fet que comporta que en cas de reparacions o noves connexions, l’afectació sigui molt més gran. Finalment, es farà un estudi de fuites a tota la xarxa i, en cas que es trobin, es portarà a terme la corresponent reparació.
Per la seua banda, l’alcalde, Marcel Pujol, va destacar que “quan acabin aquestes obres, en les quals s’actuarà en un quilòmetre de canonades, tindrem el 90 per cent de la xarxa d’aigua renovada”.
La previsió és que els treballs estiguin a punt entre els mesos de febrer i març del 2026. L’actuació compta amb un pressupost de 196.583,06 euros, finançats majoritàriament amb una subvenció de l’ACA que ascendeix a 191.857,86 €, i els 5.000 euros restants són recursos propis del consistori.