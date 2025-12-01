Jornada d’homenatge als reptes solidaris de Raül Arenas a Bell-lloc
Bell-lloc d’Urgell viurà el dia 18 de gener una jornada molt especial dedicada a Raül Arenas, l’atleta impulsor de nombrosos reptes solidaris sota el lema Sempre Endavant, que han permès recaptar més de 30.000 euros per a diverses causes socials. La jornada començarà a les 11.00 h amb una caminada inclusiva pels carrers del poble, acompanyada per gegants i capgrossos. A les 12.00 h, al final del recorregut, hi haurà un esmorzar popular amb coca i xocolate. Després, a les 13.00 h, arribarà el moment més emotiu: la inauguració d’una escultura en pedra creada per Antonio Camacho Lucas, artista i picapedrer que ha volgut reflectir en l’obra els valors que han acompanyat els reptes solidaris d’Arenas: valentia, esforç, constància, solidaritat i superació personal. La peça, que quedarà instal·lada de forma permanent al municipi natal d’Arenas, vol ser un símbol d’inspiració i compromís col·lectiu. Arenas ha expressat la seua emoció i gratitud pel reconeixement: “Que existeixi una escultura que representi tot això i que sigui al meu poble és el màxim que podia imaginar. Aquest homenatge és de tots.”
L’acte estava previst inicialment al parc de Sant Eloi de Tàrrega, localitat en la qual resideix Arenas.