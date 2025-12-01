EQUIPAMENTSINAUGURACIÓ
Nou centre de serveis integrals per a gent gran a l’Albi
El Centre de Serveis Integrals per a la Gent Gran Sud-aquest de les Garrigues a l’Albi es va inaugurar ahir, amb vint places, quinze de públiques, després d’un conveni amb Drets Socials i Inclusió, i cinc de privades. L’ajuntament de l’Albi ha cedit l’espai al consell comarcal i aquest l’ha reformat i ha adjudicat el servei a l’empresa de capital públic Sumar, amb participació de la diputació de Lleida, la mateixa que gestiona els centres de la Granadella i Maials. La diputació ha col·laborat en la creació d’aquest centre, a través del Pla de despesa corrent dels consells comarcals. Des del 2019, ha invertit més de 610.000 euros. La delegada del Govern, Núria Gil, va destacar que “és un bon exemple de col·laboració entre administracions perquè cada municipi tingui l’oportunitat d’oferir serveis socials de qualitat”. També van participar-hi el diputat de Salut Pública i Esports, Òscar Martínez; l’alcaldessa de l’Albi, Anna Feliu, i el president del consell comarcal de les Garrigues, Antoni Villas, entre d’altres.