Comencen els treballs per remodelar la platja d’Ogern
La primera fase consisteix a reduir la superfície de la làmina d’aigua per reobrir-la l’estiu vinent. En una segona etapa s’actuarà a l’entorn
L’ajuntament de Bassella ha iniciat les obres per reformar la platja artificial d’Ogern. El projecte contempla reduir la superfície de la làmina d’aigua per poder obrir-la amb menys cabal, després de cinc anys en què problemes amb la concessió d’aigua i episodis de sequera han impedit utilitzar-la. La primera fase dels treballs permetrà habilitar-la per obrir-la als veïns i turistes l’estiu que ve.
L’alcaldessa, Cristina Barbens, va detallar que quedarà pendent una segona fase per adequar l’entorn de la platja artificial. Va afegir que preparen una reunió amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) per estudiar la instal·lació d’altres equipaments lúdics a la zona. “Fins que no tinguem la reunió no podrem decidir com ordenem l’entorn”, va apuntar. Així mateix, va recordar que “el més urgent ara és habilitar l’espai de bany per poder tenir-lo obert a l’estiu”.
Refugi climàtic
Aquest equipament, que fins ara s’alimentava de la Ribera Salada, porta ja més de cinc temporades sense poder obrir al públic per falta d’aigua, durant els períodes de sequera, i per problemes amb la concessió d’aquest recurs per part de la CHE. Finalment, el consistori ha optat per reformular aquest espai fluvial, reduir la zona de la platja, que passarà a ser amb aigua tractada, i obrir-la cada estiu com si es tractés d’una piscina.
Així mateix, les obres del projecte per adequar aquest espai com a refugi climàtic suposen una inversió de 620.903 euros. El projecte compta amb una subvenció de 300.000 euros de la Generalitat.
Una sola zona d’aigua
Fins ara, la platja fluvial constava de dos zones d’aigua: una destinada als més petits, de 600 metres quadrats, i una altra per a adults, de 1.700 metres quadrats. El projecte de reforma contempla que el nou espai lúdic tindrà una sola zona d’aigua, que quedarà diferenciada en tres subzones comunicades entre si, amb un total de 500 metres quadrats. La dels més petits tindrà una profunditat de 40 centímetres i disposarà d’elements separadors com a mesura de seguretat.
L’alcaldessa va indicar que l’entorn de la futura piscina estarà tancat com a mesura de seguretat.