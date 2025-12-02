SEGRE

Inversió de 42 milions d’euros en grans infraestructures viàries

L’obra principal és la desviació de Sant Julià

Imatge virtual de com quedarà la desviació. - GOVERN ANDORRA

Cynthia Sans

El Govern d’Andorra ha anunciat que destinarà 42 milions d’euros en els pressupostos del 2026 a infraestructures. Aquesta xifra representa la meitat dels diners previstos per a inversions reals durant el proper any al Principat, un total de 81,1 milions d’euros. A més, suposa un increment de 12,5 milions respecte als 68,6 milions pressupostats aquest any.

El projecte que rebrà més finançament serà la desviació a la parròquia de Sant Julià de Lòria, amb una partida pressupostària de 13,5 milions. Les obres del túnel de Rocafort, que s’excavarà en aquesta parròquia, estan pressupostades en 24 milions i està previst tenir-lo llest per al primer semestre del 2027.

Via d’entrada del sud

A part del túnel, que tindrà una longitud de 233 metres i un total de tres carrils (dos en sentit sud i un en sentit nord), es construiran vials d’accés que connectaran el Túnel de la Tàpia amb l’enllaç de la carretera General 1. Aquesta és la principal via d’entrada del sud del país i que connecta amb Catalunya. L’actuació permetrà millorar la seguretat i la mobilitat, desplaçant fora del centre de la parròquia uns 18.000 vehicles. Així mateix, permetrà reduir en un 41% els nivells de CO2 actuals.

Habitatge

L’habitatge també s’emporta una part important del pressupost. El 2026 es destinaran 16 milions d’euros a continuar ampliant el parc públic i impulsar nous programes.

Entre aquests, destaquen projectes a Andorra la Vella, Ordino i Escaldes-Engordany i pisos per a la gent gran a Sant Julià de Lòria.

