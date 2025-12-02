Inversió de 42 milions d’euros en grans infraestructures viàries
L’obra principal és la desviació de Sant Julià
El Govern d’Andorra ha anunciat que destinarà 42 milions d’euros en els pressupostos del 2026 a infraestructures. Aquesta xifra representa la meitat dels diners previstos per a inversions reals durant el proper any al Principat, un total de 81,1 milions d’euros. A més, suposa un increment de 12,5 milions respecte als 68,6 milions pressupostats aquest any.
El projecte que rebrà més finançament serà la desviació a la parròquia de Sant Julià de Lòria, amb una partida pressupostària de 13,5 milions. Les obres del túnel de Rocafort, que s’excavarà en aquesta parròquia, estan pressupostades en 24 milions i està previst tenir-lo llest per al primer semestre del 2027.
Via d’entrada del sud
A part del túnel, que tindrà una longitud de 233 metres i un total de tres carrils (dos en sentit sud i un en sentit nord), es construiran vials d’accés que connectaran el Túnel de la Tàpia amb l’enllaç de la carretera General 1. Aquesta és la principal via d’entrada del sud del país i que connecta amb Catalunya. L’actuació permetrà millorar la seguretat i la mobilitat, desplaçant fora del centre de la parròquia uns 18.000 vehicles. Així mateix, permetrà reduir en un 41% els nivells de CO2 actuals.
Habitatge
L’habitatge també s’emporta una part important del pressupost. El 2026 es destinaran 16 milions d’euros a continuar ampliant el parc públic i impulsar nous programes.
Entre aquests, destaquen projectes a Andorra la Vella, Ordino i Escaldes-Engordany i pisos per a la gent gran a Sant Julià de Lòria.