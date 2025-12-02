MOBILITAT
Una variant per a l’Eix Pirinenc a Perves
La Generalitat preveu treure a concurs en breu la redacció d’estudis per dissenyar el traçat d’un nou tram de carretera com a alternativa a l’actual port de muntanya
La Generalitat projecta construir una variant a l’Eix Pirinenc (N-260) com a alternativa al port de muntanya del coll de Perves. Amb aquesta finalitat, el departament de Territori preveu treure a concurs en les pròximes setmanes la redacció d’estudis per dissenyar el traçat d’aquest futur tram. Hauran de determinar qüestions com la seua longitud o la construcció de túnels.
Així, aquesta actuació s’emmarca en el conveni que van firmar el 2024 l’administració de l’Estat i l’autonòmica, en virtut del qual aquesta última reformarà l’N-260, de titularitat estatal, mentre que el Govern d’Espanya haurà d’aportar 260 milions d’euros per sufragar els treballs.
La conselleria va recordar que la calçada al tram de Perves “no arriba a cinc metres d’ample”, cosa que dificulta la circulació i redueix la seguretat. Per aquesta raó, planteja una nova carretera a la zona per facilitar la comunicació entre la Pobla de Segur i el Pont de Suert. A més d’aquesta intervenció, la Generalitat projecta construir també passarel·les per a vianants a l’Eix Pirinenc al seu pas per Senterada i millorar la intersecció entre aquesta carretera i la C-13 a Sort. Tot això es va abordar ahir durant una sessió de treball sobre les encomandes de gestió d’infraestructures de l’Estat a la Generalitat. En la reunió van apuntar que també està prevista una renovació del ferm de la carretera i que s’atorgarà prioritat a les obres de la carretera a les comarques del Pirineu de Lleida.
Accés a l’AP-2 a Castelldans
Durant la sessió es van abordar també les obres previstes a l’AP-2. Segons la conselleria, el futur accés a l’autopista des de Castelldans, la construcció del qual correspon a l’Estat, es troba en l’etapa de redacció del projecte constructiu.