AIGÜES
El parc solar flotant més gran de Lleida, a punt per funcionar al gener
3.000 mòduls sobre 6.000 estructures flotants que estan cablant per començar a operar. ASG inverteix uns dos milions en aquesta planta sobre una bassa a Alfés
L’UTE adjudicatària de la construcció i la gestió del canal Segarra-Garrigues, ASG, confia poder connectar i iniciar l’explotació de la planta solar flotant més gran de Lleida i de Catalunya, ubicada a Alfés, a finals de gener. Després d’uns mesos de retards (per incidències ambientals i tècniques), la companyia porta a terme des de fa uns dies els treballs de cablatge que han de permetre abocar la producció fotovoltaica sobre l’embassament a la xarxa. La instal·lació està dissenyada per a uns 3.000 mòduls, que s’assenten sobre uns 6.000 flotadors a la làmina d’aigua d’una de les basses de regadiu del canal.
Aquesta és la primera de diverses plantes fotovoltaiques flotants que l’empresa del Segarra-Garrigues vol instal·lar a les seues basses de regadiu per compensar l’elevada factura elèctrica dels bombatges d’aigua, que repercuteix al seu torn en el preu de l’aigua que paguen els regants. Després de l’amortització de les obres, una part de la producció (inicialment, un 25%) anirà destinada a autoconsum i la resta s’abocarà a la xarxa.
La causa és que els bombatges de l’aigua cap a les basses i les finques es porten a terme de nit, quan el preu de la llum és més barat. La inversió aproximada en aquesta instal·lació s’acosta als dos milions d’euros i la potència nominal és d’uns 2.195 quilowatts.
En una següent fase, ASG preveu construir almenys dos plantes fotovoltaiques flotants més a Oliola i a Alcanó, amb inversions que sumaran al voltant d’1,2 milions d’euros, segons el pla inicial. La d’Alfés havia de ser la primera planta solar flotant de Catalunya però els retards l’han deixat en segon lloc, després d’una a Riera de Gaià (Tarragona), amb només 195 plaques. A Espot Esquí també n’hi ha una per subministrar energia als remuntadors.
El preu de l’aigua posa en dubte la viabilitat d’alguns cultius
El preu de l’aigua al Segarra-Garrigues, amb un fort component derivat del consum elèctric, posa en dubte la viabilitat d’alguns cultius extensius a l’àrea regable.
Actualment, l’aigua té un component variable, de 0,1567 euros per cada metre cúbic, i un altre de fix d’entre 109 i 139 euros per hectàrea i any, un cost elevat tenint en compte el baix preu del cereal. Així mateix, la instal·lació de plaques solars a l’àrea regable pot abaratir els preus de l’aigua a mitjà termini, segons ASG.