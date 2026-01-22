SUCCESSOS
Ja hi ha sis denúncies per la suposada estafa d’Ilertravel: "hem pagat el viatge dues vegades"
Una és de dos famílies lleidatanes que havien contractat un viatge a París i Disneyland. Aconsellen denunciar per poder ampliar la investigació
Els Mossos d’Esquadra ja compten amb sis denúncies per la suposada estafa de l’amo de l’agència de viatges Ilertravel. Els nous casos –quatre de les denúncies s’han interposat en el que va d’any– se sumen a dos que hi va haver a finals d’any, per la qual cosa els Mossos estan ampliant les diligències d’investigació contra E.P., que va ser arrestat després de publicar SEGRE la primera denúncia de set parelles de Torregrossa que van contractar per Cap d’Any un creuer per la Mediterrània.
Comarques
Detingut l’amo de l’agència de viatges de Lleida acusat d’estafar set parelles: “Tornaré els diners”
Albert Guerrero
Una de les últimes denúncies es va interposar a finals de la setmana passada a la comissaria de Tàrrega per part de dos famílies (vuit persones en total) que havien contractat un viatge a Disneyland i a París per a aquest 26 de gener vinent (vegeu el desglossament). El frau ascendiria a 6.000 euros, als quals en cal sumar 3.000 més d’una altra familiar que té contractat un viatge a Tenerife.
A més, s’han presentat denúncies en comissaries dels Mossos d’Esquadra de Mollerussa, les Borges Blanques i Barcelona.
Pel que sembla, afectats d’altres províncies de fora de Catalunya també han interposat denúncies davant d’altres cossos policials i hi ha demandes judicials. Fonts policials aconsellen denunciar per poder ampliar la investigació d’una suposada estafa amb desenes d’afectats i diversos milers d’euros.
Arran de la denúncia dels veïns de Torregrossa i de fer-se públic el cas, el responsable d’Ilertravel, E.P., es va presentar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Mollerussa, on va ser arrestat i poc després deixat en llibertat amb càrrecs a l’espera de comparèixer davant del jutjat. L’investigat va dir llavors que “tornaré els diners. He tingut problemes de tresoreria però no he desaparegut”. Des d’aleshores han sortit a la llum nombrosos afectats a Lleida però també a la resta d’Espanya per viatges a Finlàndia, Egipte, el Japó i Tailàndia. Tots denuncien haver estat estafats per E.P.
“Hem hagut de pagar el viatge dos vegades per poder-lo fer”
“Anteriorment havíem fet un viatge amb Ilertravel i fa uns mesos vam contractar un nou viatge amb uns amics a Disneyland París previst per a aquest 26 de gener. Vam abonar uns 6.000 euros però des de fa uns mesos ens està donant excuses”, comenta a aquest diari Laura Cortada, que la setmana passada va denunciar el seu cas davant dels Mossos. L’afectada afegeix que “el turoperador ens va dir que el viatge no estava pagat i, si no volíem perdre la reserva, l’havíem de pagar de nou a través d’una altra agència. És un regal de Reis per als nostres fills. És a dir, hem hagut de pagar-lo de nou per poder-lo fer”, explica Cortada, que afegeix que “la meua germana també hi va contractar un viatge a Tenerife per al 5 de febrer. Ha pagat uns 3.000 euros”.