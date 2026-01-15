SUCCESSOS
Apareixen més denúncies contra l'agència de viatges Ilertravel de Lleida, a les Borges Blanques i Barcelona
Van arrestar l’amo per la suposada estafa a set parelles de Torregrossa
Els Mossos d’Esquadra investiguen dos noves denúncies per suposada estafa contra l’amo de l’agència de viatges Ilertravel. Les denúncies es van interposar a la comissaria de les Borges Blanques i en una de Barcelona, segons va informar un portaveu del cos a aquest diari, que va afegir que s’estan fent diligències. També s’ha presentat una demanda davant del jutjat de Lleida (vegeu el desglossament).
Val a recordar que la primera denúncia es va interposar el passat 27 de desembre per part de set parelles de Torregrossa que van contractar un creuer per la Mediterrània que havia de partir aquell dia del port de Barcelona, quedant-se sense viatjar i perdent els més de 21.000 euros que havien pagat, com va avançar SEGRE.
Afectats d’aquest primer cas van assegurar ahir que “no hem vist un euro. Estan sortint molts pufos”. Ells van pagar al setembre uns 1.200 euros per persona i van contractar cinc excursions. En total, van desemborsar uns 21.000 euros.
Van començar a sospitar a finals de novembre, quan van reclamar al responsable de l’agència que els entregués els bitllets i la documentació del viatge. Mai ho va fer.
Després de destapar el cas aquest diari, el responsable d’Ilertravel, E.P., es va presentar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Mollerussa, on va ser arrestat i poc després deixat en llibertat amb càrrecs a l’espera de comparèixer davant del jutjat. L’investigat va dir llavors que “tornaré els diners. He tingut problemes de tresoreria però no he desaparegut”.
Hi ha més persones afectades per la suposada estafa d’Ilertravel. A Lleida, persones que no van poder fer un viatge a Egipte el setembre passat. També hi ha el cas de sis persones de Madrid als quals deuen 10.000 euros per un viatge a l’agost al Japó i Tailàndia i que es van quedar sense poder viatjar. El més recent, el d’una vintena de persones que va contractar un viatge per a aquest Nadal a Finlàndia. Només van tenir el vol d’anada.
Demanda per quedar-se 4.000 euros d’un viatge a Egipte
Una parella de Térmens ha presentat una demanda judicial per estafa contra E.P. Van pagar més de 4.000 euros per a un viatge el setembre passat a Egipte el vol del qual va partir de l’aeroport d’Alguaire. L’afectada, Carmen Regueiro, va fer una reclamació davant de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), on Ilertravel li va respondre el 8 d’octubre: “Reconeixem la reclamació i es realitzarà el pagament abans de 7 dies.”
“Vam interposar la demanda fa uns dies perquè des del 8 d’octubre no hem sabut res més d’ell”, va afegir aquesta veïna de Térmens. Pel que sembla, prop de 20 persones van contractar l’oferta amb Ilertravel i es van quedar sense viatjar. A alguns E.P. els hauria tornat els imports, del tot o parcialment. Extreballadors també diuen que els deu diners.