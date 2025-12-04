AIGUA
La CHE selecciona l’assut dels regants de Massalcoreig com a candidat a la demolició
Està situat al Cinca al seu pas per Fraga i proveeix mig miler d’hectàrees de regadiu. Quatre infraestructures més seran enderrocades per restaurar cursos al Pirineu i al pla
La CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) ha inclòs entre els “assuts seleccionats com a candidats per a la demolició” el dic de roques ubicat al riu Cinca al seu pas per Fraga on capta les aigües la Comunitat de Regants de Massalcoreig i Fraga.
La proposta s’emmarca en el programa Ebro Fluye, que té per objectiu restaurar la continuïtat dels sistemes fluvials, en els quals “aquestes infraestructures suposen una barrera transversal per a la fauna piscícola i els sediments, fragmentant els rius i els seus hàbitats”.
El llistat de candidats a l’eliminació inclòs en l’ETI (Esquema de Temes Importants) del PHE (Pla Hidrològic de l’Ebre) “s’ha obtingut a partir d’un treball d’identificació i selecció realitzat per la CHE”. “No és una llista completa”, matisa, encara que tots els assuts inclosos compleixen criteris com ser “infraestructures no vinculades actualment a cap dret concessional” i l’existència dels quals segueix “presentant un impediment per al lliure flux” del riu.
La Secla
En aquest cas, l’assut es continua utilitzant per derivar aigua de reg. D’aquest naix una conducció d’aigua, coneguda com La Secla, que distribueix els cabals del Cinca entre el mig miler d’hectàrees de reg tradicional d’aquesta comunitat de regants, que té una presa complementària al Canal d’Aragó i Catalunya. La concessió inicial cobria 400 hectàrees, encara que el 2011 es va tramitar una ampliació de 144.
Aquesta concessió habilita els regants per captar al Cinca fins a 2,6 hm3 d’aigua al cap de l’any, segons estableix la concessió anotada en el Registre d’Aigües de la CHE, que ressenya que aquesta captació és complementària a la del canal, “utilitzant aquell únicament quan l’esmentat canal no disposi de prou aigua”.
“No en sabíem res”, va assenyalar ahir l’alcalde de Massalcoreig, Josep Maria Vallés, que va mostrar la seua sorpresa per la inclusió de l’assut de la comunitat de regants de l’horta entre els candidats a la demolició per recuperar la continuïtat hidrològica dels rius, en aquest cas el Cinca. “La presa de la séquia està operativa al cent per cent, es capta allà l’aigua de reg”, va anotar Vallés.
El llistat d’“assuts seleccionats com a candidats a la demolició” de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) inclou tres dics a la demarcació de Lleida, un al riu Toran a Canejan (Aran), un altre al riu Set al Cogul (les Garrigues) i un més al barranc dels Quadros a Torà (Segarra), als quals s’afegeix l’aqüeducte de séquia del barranc de Seròs, a Talarn (Jussà).