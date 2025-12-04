Els Mossos detenen a quatre persones i desmantellen un important punt de venda de droga del Pla d'Urgell
El dispositiu policial ha permès desmantellar un important punt de venda al Pla d'Urgell amb la confiscació de 41,60 grams de cocaïna, haixix i més de 2.000 euros
Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres dues dones i dos homes a Bell-lloc d'Urgell, acusats de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal. Durant l'operació policial, que ha avançat avui SEGRE, s'han intervingut 41,60 grams de cocaïna, 30,90 grams d'haixix, 11,70 grams de marihuana i 2.180 euros en metàl·lic, desarticulant així un important punt de distribució d'estupefaents a la comarca.
La investigació es va iniciar a finals d'octubre, quan els Mossos van detectar l'activitat d'un clan familiar que presumptament distribuïa diverses substàncies estupefaents des del seu domicili a Bell-lloc d'Urgell. Segons fonts policials, els membres de la família tenien rols específics en l'organització criminal i subministraven principalment cocaïna, haixix i marihuana a consumidors habituals de la comarca del Pla d'Urgell.
Els agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Mollerussa han dut a terme nou dispositius de seguiment des d'octubre passat, constatant que els sospitosos realitzaven una mitjana de deu transaccions diàries al seu domicili. La investigació ha estat especialment complexa perquè dos dels detinguts, que ja comptaven amb antecedents per delictes contra la salut pública, prenien mesures de seguretat per dificultar l'acció policial.
Detalls de l'operació policial
L'entrada i escorcoll es va efectuar finalment dimarts passat al domicili dels sospitosos, situat a la plaça de la Font de Bell-lloc. A més de les substàncies estupefaents i els diners en efectiu, els agents van intervenir una pistola detonadora i diverses eines per preparar les dosis destinades a l'autoconsum, com dues bàscules de precisió i diversos estris per manipular la droga.
Els quatre detinguts tenen edats compreses entre els 20 i els 51 anys, i formen part d'una mateixa unitat familiar. Dos d'ells tenien antecedents policials previs, fet que va complicar la tasca dels investigadors durant els mesos de seguiment. Tots quatre han passat aquest dijous a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida. Amb aquestes detencions s’ha desmantellat un important punt de venda de droga del pla d'Urgell.