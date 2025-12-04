Operatiu contra el tràfic de drogues amb diversos detinguts a Bell-lloc d'Urgell
Els Mossos van intervenir cocaïna i marihuana
Els Mossos d’Esquadra van portar a terme aquest dimecres un operatiu contra el tràfic de drogues a Bell-lloc d’Urgell que es va saldar amb diversos detinguts, segons van confirmar fonts policials. L’operació es va iniciar a primera hora del matí i es van intervenir diverses quantitats de cocaïna i també de marihuana. Les mateixes fonts van assenyalar que no es descarten nous arrestos.
En les últimes setmanes hi ha hagut diverses operacions policials contra el tràfic de drogues a les comarques de Lleida. A començaments de novembre, els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local, van detenir dos homes i van decomissar un quilo de cocaïna i un altre d’haixix en una batuda que es va dur a terme en un habitatge del nucli antic d’Agramunt. En aquell cas els investigadors feia diversos mesos que efectuaven seguiments al sospitar que els inquilins d’una casa del carrer Estudis Vells podien dedicar- se al tràfic de substàncies estupefaents.
Els agents policials van trobar al domicili un quilo de cocaïna en roca, 928 grams d’haixix, substàncies per tallar la droga, una bàscula de precisió, una pistola simulada i 11.000 euros en efectiu. Més recentment hi ha hagut el cas d’un veí de Guissona que ha estat detingut dos vegades en tan sols 9 dies per presumpta venda de cocaïna. Té antecedents i ja va ser arrestat per aquest delicte a Cervera.