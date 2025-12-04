Mural de 34 metres sobre la recol·lecció de l’oliva
La pintora, escultora i restauradora del Soleràs Ingrid Tost ha acabat un mural al Cogul que representa la pagesia i el treball al camp, sobre tot allò referit a la campanya de recol·lecció de l’oliva per a l’elaboració d’oli, va explicar l’artista.
Ha estat acompanyada per una altra artista per a la confecció del mural que ha comportat més de tres setmanes de treball. Segons Tost, en aquesta primera fase s’ha pintat un mural de 34 metres de llarg i, posteriorment, s’abordarà una segona fase per pintar 32 metres més amb la mateixa temàtica relativa al camp.
La pintora ja ha fet altres murals al Soleràs i en habitatges d’aquesta població. Ha treballat com a restauradora al monestir de Santes Creus i al Museu d’Arqueologia de Guissona i la seua tasca se centra en el tractament de la pedra.