Troben una bomba de la Guerra Civil a Linyola
Treballadors d'una obra van donar l'avís
Els treballadors d’una obra de Linyola van trobar el passat 27 de novembre una bomba de la Guerra Civil mentre realitzaven una excavació en un solar al carrer Prat de la Riba número 11. Segons van detallar els Mossos d’Esquadra, es tractava d’un projectil d’artilleria de 105 mm amb càrrega explosiva.
Els treballadors van informar de la troballa al 112 i fins a la zona es van traslladar agents dels Tedax, que van retirar el projectil i el van traslladar fins a una pedrera per fer-lo esclatar amb seguretat.
El mes d’agost passat, els Mossos d’Esquadra van retirar també uns altres dos projectils de la Guerra Civil trobats per un veí de Castelldans al mig del camp quan treballava a la zona. En aquell cas es tractava de dos projectils d’artilleria de 75 i 65 mm que també van ser retirats pels Tedax per posteriorment detonar-los.