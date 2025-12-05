Interrompuda la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i Vinaixa
Per una incidència en la infraestructura a Juneda
La circulació de trens de la R13 i la R14 està interrompuda entre les estacions de Lleida-Pirineus i Vinaixa aquest divendres cap a les 12.41 hores. El motiu de la incidència es deu a una afectació en la infraestructura en l’entorn de Juneda, informa Rodalies en un comunicat. S’ha establert un servei alternatiu per carretera entre Lleida-Pirineus i Vinaixa amb parades intermèdies (a les imatges, a l'estació de Lleida).
Cal recordar que més d’una vintena de viatgers que havien d’agafar ahir el tren de les 8.08 a Lleida en direcció a Barcelona es van quedar tirats unes dos hores a l’andana de l’estació tancada de Vinaixa. El comboi no va poder sortir al matí de la capital del Segrià com a conseqüència d’un robatori de cable elèctric, i Renfe va contractar un autocar per portar els passatgers fins a Vinaixa. Van sortir passades les 8.30 i van arribar sobre les 9.30, però una vegada allà no hi havia un altre tren per fer transbord ni tampoc ningú que els oferís cap explicació. Això va provocar queixes entre els afectats, que van lamentar tant el retard com la falta d’informació.
A l’arribar a l’estació tancada, alguns dels viatgers van trucar als serveis d’atenció a l’usuari de Renfe a la recerca d’informació. Des d’allà, personal de la companyia ferroviària els va dir que el següent tren passaria per Vinaixa cap a les 13.30, segons van explicar alguns dels afectats. Tanmateix, no van haver d’esperar tant: un comboi va arribar finalment unes tres hores després, cap a les 11.30 hores, i van prosseguir el seu viatge en direcció a Barcelona. Aleshores, alguns havien trucat a familiars i coneguts perquè els recollissin en cotxes particulars.
Per la seua part, fonts de Renfe van xifrar en una hora i mitja l’espera dels viatgers a Vinaixa i la van atribuir a un error operatiu i van demanar disculpes als afectats.