SANITAT
Vilaller mostra el seu punt de desinfecció animal
L’ajuntament de Vilaller va organitzar ahir un acte per presentar el nou punt de desinfecció de vehicles de transport animal de la localitat, la primera infraestructura d’ús públic d’aquest tipus que s’instal·la a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran.
Funcionament i protocols
En la sessió, a la qual van assistir una desena de persones, es va mostrar el funcionament de les instal·lacions, així com els protocols per garantir la correcta aplicació de les mesures de bioseguretat.El punt de desinfecció ha estat cofinançat, al 50 per cent, per la conselleria d’Agricultura de la Generalitat i pel consistori.
El centre incorpora un sistema informàtic que permet als usuaris gestionar el servei amb una targeta identificativa i obtenir el certificat oficial de desinfecció de manera automàtica una vegada han finalitzat la utilització.