Posen en valor les col·leccions d’esteles funeràries discoidals
La jornada de patrimoni dedicada a les esteles funeràries discoidals de Preixana i Sanaüja es va saldar el passat 30 de novembre amb un notable èxit de participació, amb la qual cosa es confirma l’interès creixent per aquest singular patrimoni de Ponent. La proposta va servir per tancar el centenari del naixement de Josep M. Miró Rosinach, vinculat a l’estudi d’aquestes peces. L’activitat, organitzada pel Grup de Recerques de les Terres de Ponent, va incloure visites a les col·leccions de Preixana i Sanaüja i una conferència sobre el llibre de les esteles funeràries de Miró.