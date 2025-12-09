El consultori incorporarà serveis de ‘físio’ i nutrició
Ara ofereix consulta privada però el Parlament reclama personal públic
El departament de Salut de la Generalitat ampliarà la cobertura sanitària del consultori mèdic de Tuixent. Aquesta mesura permetrà que el centre, acabat d’ampliar, disposi de consultes periòdiques de diferents especialitats, tals com un referent en benestar emocional, un dietista-nutricionista i un fisioterapeuta. La mesura arriba després de l’aprovació per part de la comissió de Salut del Parlament de Catalunya d’una proposta de resolució presentada per Junts.
L’alcaldessa, Marta Poch, ha explicat que l’equipament mèdic ja està oferint el servei d’especialistes des de fa dos mesos, però són privats. Actualment, els veïns disposen de serveis de podologia, nutricionista i psicologia. L’edil va destacar la necessitat que aquestes visites siguin públiques, si bé va apuntar que no descarten mantenir els especialistes privats “per complementar” els del sistema públic. Queda pendent estudiar la periodicitat de les consultes, que podrien ser mensuals, o una vegada cada quinze dies. “Després de dos mesos de prova, les noves especialitats han estat un èxit i hem pogut demostrar que hi ha una necessitat no coberta”, va afegir.
Quatre mesos
Poch va indicar que el Govern disposa de 4 mesos per aplicar la millora. “Esperem consolidar el nou sistema d’especialitats de cara a la primavera perquè queda demostrada la necessitat d’atansar els serveis als nostres veïns, sobretot si volem apostar per la repoblació dels nostres municipis”, va apuntar.
Aquesta proposta també contempla reunions de seguiment entre l’Institut Català de la Salut, l’equip d’Atenció Primària i els dos ajuntaments implicats, que són els de Josa i Tuixén i la Vansa i Fórnols. L’atenció mèdica a la vall queda coberta amb dos consultoris locals, el de Tuixent i el de Sorribes.