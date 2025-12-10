Alumnat voluntari replanta arbres al canal d’Urgell
Un grup d’alumnes voluntaris de l’escola de Vilanova ha participat en la replantació de divuit arbres a la tercera séquia del canal d’Urgell, al tram que creua el terme municipal. Aquesta actuació, emmarcada en el Dia del Voluntariat, té com a finalitat recuperar aquest paisatge característic i reforçar els valors d’implicació cívica entre els més joves. Va participar-hi també l’entitat Canal Viu, responsable del manteniment de la vegetació i la fauna del canal i de la divulgació ambiental a les escoles, i l’associació Guineu del Pla, que assumirà el manteniment i reg dels arbres. L’acció l’ha impulsat la regidoria de Transició Energètica.