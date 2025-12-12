EDUCACIÓ
Balaguer demana “un esforç” a Niubó per no reduir la I3
Davant la previsió d’un creixement al padró. La consellera visita l’escola Mont-roig després del conveni per ampliar-la
La Paeria de Balaguer insisteix a reclamar al departament d’Educació que reconsideri la seua intenció de tancar una línia d’I3 a l’escola Gaspar de Portolà el curs vinent. L’alcaldessa, Lorena González, va fer aquesta petició a la consellera d’Educació, Esther Niubó, durant la visita institucional que la responsable del Govern va fer aquest dimecres a la capital de la Noguera.
González va expressar la seua preocupació per la voluntat del departament de suprimir un dels grups d’educació infantil, decisió vinculada a l’evolució demogràfica del municipi. L’alcaldessa va instar la consellera a “fer un esforç” per mantenir l’oferta actual i va recordar que les previsions del padró per al següent any apunten a un repunt del nombre de nens i nenes en edat escolar. “Des de la Paeria farem tot el possible per convèncer el departament que no tanqui el grup”, va afirmar González, que va defensar que mantenir la línia “és fonamental per a la cohesió educativa del municipi”.
La consellera, per la seua part, va defensar els criteris de planificació del sistema educatiu i va recordar que en els últims anys s’ha treballat per mantenir ràtios de menys de vint alumnes per aula a I3. Tanmateix, va advertir que “el país no pot sostenir grups amb menys de 15 alumnes si es vol garantir la sostenibilitat i la qualitat del sistema”. Niubó va insistir en la necessitat de planificar “amb una visió a mitjà termini” i va subratllar que, si la població escolar augmenta, “el departament respondrà.
Durant la seua visita, la consellera també va formalitzar el conveni per a l’ampliació de l’escola Mont-roig, on fa més de quinze anys que l’alumnat estudia en barracons. L’Executiu va aprovar la setmana passada actualitzar el pressupost del projecte de 2,2 a 3,4 milions d’euros. Malgrat que encara no hi ha un calendari definit, tant la consellera com l’alcaldessa van coincidir que es tracta d’una obra prioritària i confien que pugui executar-se en els propers anys.