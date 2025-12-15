SERVEIS
Correus deixa sense repartiment de cartes cinquanta veïns de la partida de Grealó de Lleida
Al·lega que les bústies “no estan retolades”. L’associació veïnal ho desmenteix i ha presentat una queixa davant de la CNMC
Els veïns de la partida del Terme de Grealó de Lleida s’han quedat sense servei postal, després que Correus els informés divendres passat que, a partir d’ara, hauran d’acudir a recollir les seues cartes a les oficines de la rambla Ferran perquè deixaria d’entregar-los la correspondència a les seues cases. Al·lega que les seues bústies “no estan retolades”, una cosa que l’associació de veïns de l’Horta Sud va desmentir dissabte a través d’un escrit que va presentar davant de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Hi certifica, amb proves fotogràfiques ,que la majoria de les bústies “estan perfectament retolades amb indicació clara de l’adreça postal i/o identificació del titular” i que “únicament algunes de les bústies aïllades poden no tenir retolació completa o adequada”.
Per això, l’entitat insta la CNMC que aclareixi si ha autoritzat Correus a substituir el repartiment domiciliari per la recollida en oficina de les cartes de Grealó i que, en cas afirmatiu, acrediti les raons d’aquesta suspensió del servei. En cas que no hi hagi cap autorització, exigeixen restablir el servei postal “de forma immediata en aquells habitatges les bústies dels quals estiguin degudament identificades” i que informi els titulars dels que no ho estan que han de reparar aquesta deficiència.
Així mateix, reclama que, si es detecta “un incompliment reiterat o greu” de les obligacions de distribució del servei postal o universal, “es valori la incoació del corresponent procediment sancionador” a Correus.
Val a recordar que la setmana passada aquesta associació veïnal ja va denunciar que Correus deixava la correspondència per als veïns d’aquesta partida fora de les bústies i “assegurades” amb una pedra, la qual cosa els va motivar a presentar una primera queixa a la CNMC i a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). “A les cartes hi ha targetes de crèdit, requeriments, carnets de conduir, sancions... tot abandonat alegrement”, va lamentar el president de l’associació de veïns, David Poca.