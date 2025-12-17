SEGRE

Concert solidari de la Coral de Miralcamp

La coral, acompanyada per l’alcalde, Melcior Claramunt, i estudiants que van participar en el concert. - A.MIRALCAMP

La Coral de Miralcamp va celebrar diumenge el seu tradicional concert de Nadal al Casal Cultural, en una cita que va reunir un nombrós públic i que va donar el tret de sortida a la programació nadalenca local. Sota la direcció de Josep Rosinach, el recital va combinar el repertori habitual d’aquestes dates amb la incorporació de diversos joves estudiants, que es van afegir a la interpretació en diferents peces. Més enllà del component musical, el concert va tenir un marcat caràcter solidari, ja que va servir per recaptar fons per a La Marató de 3Cat.

