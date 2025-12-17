Concert solidari de la Coral de Miralcamp
La Coral de Miralcamp va celebrar diumenge el seu tradicional concert de Nadal al Casal Cultural, en una cita que va reunir un nombrós públic i que va donar el tret de sortida a la programació nadalenca local. Sota la direcció de Josep Rosinach, el recital va combinar el repertori habitual d’aquestes dates amb la incorporació de diversos joves estudiants, que es van afegir a la interpretació en diferents peces. Més enllà del component musical, el concert va tenir un marcat caràcter solidari, ja que va servir per recaptar fons per a La Marató de 3Cat.