Municipis s’agrupen per captar inversió
La Generalitat injecta 319.000 € en tres equipaments de Solsona. Els utilitzaran veïns de Llobera, Guixers, Pinell i Castellar
L’ajuntament de Solsona rebrà 319.000 euros del pla de xoc de la Generalitat per a la modernització d’instal·lacions esportives durant el període 2025-2029. Aquesta subvenció cobrirà el 70% del cost de les tres actuacions al pavelló poliesportiu, les piscines municipals i les instal·lacions esportives del carrer Pedraforca.
L’obra de més envergadura, pressupostada en 286.000 euros, se centrarà en l’antic pavelló del complex poliesportiu. Inclou la rehabilitació dels vestidors, la renovació de la pista i el sistema d’il·luminació, amb l’objectiu d’actualitzar un equipament molt utilitzat i elevar les seues condicions d’ús.
Una altra inversió, amb un cost de 100.000 euros, consistirà a substituir la coberta de fibrociment de l’edifici de les piscines municipals. A més, es destinaran 70.000 euros a condicionar les dos pistes poliesportives a l’aire lliure a l’antic espai de l’escola El Vinyet, al carrer Pedraforca, pendents de reparació.
A falta de concretar les anualitats del finançament, l’edil d’Urbanisme i Obres Públiques, Joan Parcerisa, va apuntar que aquesta ajuda suposarà “un impuls important” per actualitzar els equipaments en termes de seguretat, sostenibilitat i funcionalitat.
Segons les bases del Consell Català de l’Esport, els municipis amb menys de 10.000 habitants podien optar a un màxim de 160.000 euros. Solsona va accedir al tram de 10.001 a 20.000 habitants a l’agrupar-se amb Castellar de la Ribera, Pinell de Solsonès, Llobera i Guixers, la qual cosa va permetre assolir els 319.000 euros.
Així mateix, des del consistori van apuntar que les instal·lacions serveixen per a tota la comarca, no només per als veïns de Solsona.