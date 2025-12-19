REGADIUS
Pinyana vol els mateixos avantatges que l’Urgell per modernitzar
Reclamació dels regants a l’assemblea, a l’espera del que digui Agricultura
Els regants de Pinyana esperen com es resol el finançament per modernitzar el Canal d’Urgell, que reclama portar gratis l’aigua a peu de finca i ajuts per al moblament que incloguin els agricultors no professionals. “Volem saber què els proposa la conselleria d’Agricultura per demanar el mateix”, va assenyalar el vicepresident de la comunitat, Andreu Melé, a l’assemblea celebrada ahir. “Nosaltres ja hem transformat gairebé 1.300 ha de l’Horta i estem immersos en les obres del sector 3 per al qual hem acceptat un percentatge d’entre el 70% i el 30% a càrrec de la Generalitat i els regants, respectivament, que es podria millorar” d’acord amb els avantatges que es donin a l’Urgell.
Melé va indicar que el sector 3, que contempla 1.880 hectàrees de Corbins, Benavent, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Lleida i la Portella, ha d’estar acabat al juny. Pinyana demana la mateixa complicitat al Govern per modernitzar 2.300 ha del sector 5 que preveu una inversió de 38 milions per actuar en 2.300 ha i la construcció del pantà de Canet, i aconseguir el reg per gravetat en 14.000 ha.
L’assemblea va aprovar el pressupost, que supera el milió d’euros i preveu inversions per al revestiment del canal principal. La despesa l’assumirà el canal per no implicar els regants. Va quedar en suspens la integració de la comunitat de regants de la plana de Sant Ruf a l’espera de la decisió que aquests prenguin.
Bellcaire tanca amb un altre ‘no’ la consulta sobre la modernització
� Amb la votació de la col·lectivitat de Bellcaire, ahir va concloure la consulta en les 20 col·lectivitats del Canal d’Urgell sobre la modernització. Hi va participar el 34% del cens, amb 667 vots en contra (74,2%) i 223 a favor (24,8%). Avui la junta de govern de la comunitat general ha de decidir si ajorna l’assemblea de síndics de diumenge que ha d’emetre el vot sobre el projecte. L’Assemblea Pagesa ha criticat la possible suspensió de la votació i la compara amb una “estafa democràtica”, demana mantenir-la i exigeix la dimissió de la junta rectora.