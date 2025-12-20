Balaguer ampliarà la gossera i construirà una gatera
La Paeria aprova un projecte per millorar un recinte que fa vint anys que està construït. Costarà mig milió d’euros i tindrà 75 places per a gossos
La Paeria de Balaguer vol acabar amb les carències de la gossera municipal, construïda fa més de vint anys a la zona del Pla del Casat, a l’àrea nord-oest del terme municipal, i ja compta amb un projecte d’ampliació i millora de les instal·lacions, així com la construcció d’una gatera. El consistori manté en fase de consulta pública fins al proper 28 de desembre el projecte per executar les obres i instal·lacions necessàries al refugi d’animals i ampliar l’espai mitjançant la construcció d’una zona destinada a gatera.
L’actuació té un pressupost de 503.611 euros, amb un principal de 416.207 i 87.403 d’IVA. La gatera i ampliació del refugi és una de les obres que es finançaran amb el pla d’obres aquest proper any.
Diverses fases
La posada a punt de les instal·lacions, que l’ajuntament de la capital de la Noguera pretén executar en diverses fases, té com a actuacions principals l’adequació del refugi d’animals, el disseny actual del qual inclou 20 casetes i una capacitat prevista per acollir un màxim de 75 gossos, la construcció de la gatera, una sèrie d’intervencions en matèria de jardineria i l’habilitació d’una línia elèctrica per garantir el subministrament d’energia al recinte.
Tant la xarxa d’il·luminació com la d’aigua, que inclou una bomba d’elevació, reben l’electricitat de plaques solars, encara que abans hi havia un grup electrogen.
L’actuació també contempla la millora de la zona enjardinada com a parc per als animals i la millora del camí d’accés. L’actuació assenyala un triple objectiu, “donar resposta a la normativa vigent, complir les necessitats de la ciutadania i evitar nous actes de vandalisme”, segons el projecte.
L’abandó de gossos i gats està augmentant d’una manera exponencial els últims anys en la majoria dels pobles de la demarcació de Lleida, on les protectores i els grups d’animalistes voluntaris es troben desbordats davant de l’escassetat de mitjans per atendre’ls.
Objecte de polèmica
En el cas de Balaguer, l’abandó d’una colònia felina amb una trentena d’exemplars en un solar del carrer Sant Pere Màrtir ha estat objecte de polèmica i de debat entre els grups municipals.