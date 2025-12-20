MOBILITZACIÓ
Bombers voluntaris es despullen per denunciar “desprotecció”
Protesta davant de la conselleria d’Interior per reclamar drets laborals
Un centenar de bombers voluntaris van protestar ahir davant del departament d’Interior per denunciar la “precarietat” amb la qual treballen. Per visibilitzar la “desprotecció” que asseguren que estan vivint, en una acció simbòlica una desena d’ells es van treure la roba i es van quedar en calçotets, el casc posat i amb una pancarta denunciant que els voluntaris “són de low cost” i estan “en frau de llei”. El col·lectiu Bombers Precaris en Lluita va anunciar que de moment 410 persones estan incloses en dotze demandes conjuntes presentades en jutjats socials de Catalunya per reclamar el reconeixement de drets laborals: 168 a les comarques de Barcelona, 110 a les de Lleida, 87 a Tarragona i 45 a Girona.
“Fem la mateixa feina i tenim els mateixos riscos. No pot ser que tinguem bombers de primera i bombers de tercera”, va advertir Josep Maria Alcalà, president de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya i membre de Bombers Precaris en Lluita, que va assegurar que el cost de donar-los d’alta a la Seguretat Social seria “ínfim” per a Interior.
Per la seua part, Miquel Mesegué, president de la Federació d’Associacions de Bombers Voluntaris de la Generalitat, va afirmar que la cúpula “ens maltracta” i va advertir el que implica no trobar-se inscrits en el sistema de protecció estatal com a bombers.
Pel que fa a Catalunya, hi ha un model mixt de Bombers amb professionals i els voluntaris. El col·lectiu en lluita indica que a l’última campanya forestal van representar un terç dels efectius, uns 1.500, sobre un total de 4.500.