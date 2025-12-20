URBANISME
Llum verda a la modificació urbanística per al nou CAP d’Oliana
La comissió d’Urbanisme de l’Alt Pirineu i Aran celebrada ahir a la Seu va donar llum verda a la modificació urbanística del Pla d’Ordenació Municipal que permetrà la cessió dels terrenys perquè el departament de Salut construeixi el nou CAP de la població.
Aquest era l’últim tràmit que faltava perquè l’ajuntament pogués fer efectiva la cessió gratuïta dels terrenys que acolliran el centre de salut, que estarà ubicat en un terreny situat al sud de l’edifici consistorial i al costat del parc infantil, de 2.548 metres quadrats de superfície, a l’avinguda Barcelona.
Oliana ja compta amb un centre de salut, però l’objectiu del nou equipament és concentrar en un sol edifici les consultes, el servei de rehabilitació, que ara està en un altre local, i el Sistema d’Emergències Mèdiques, situat actualment en uns baixos al costat de la travessia de la C-14.
La comissió d’Urbanisme va donar llum verda també a la consulta d’avaluació ambiental del pla especial urbanístic d’ordenació i millora del càmping d’Oliana.
L’alcalde, Ricard Pérez, va explicar que la propietat de l’equipament ha sol·licitat modificar el perímetre del recinte per adequar-lo a l’ocupació real, ja que quan el van inaugurar van registrar una superfície de cinc hectàrees però el càmping no les ha arribat a ocupar mai i ara es realitzen els tràmits per regularitzar-lo.