TRÀNSIT
Mor un veí d’Alcarràs de 84 anys atropellat per un camió
L’accident va tenir lloc divendres a l’N-II i el vianant va morir ahir a l’hospital. Cinc ferits, tres de greus, en una col·lisió a la C-53 a Bellmunt d’Urgell
Un veí d’Alcarràs de 84 anys va morir ahir a l’hospital després de resultar ferit de gravetat divendres al ser atropellat per un camió articulat a l’N-II, al polígon Polinansa d’aquest municipi del Segrià. Segons va informar ahir el Servei Català de Trànsit, l’atropellament, les causes del qual s’estan investigant, va tenir lloc divendres a les 12.20 hores, quan van rebre l’avís els Mossos d’Esquadra. Concretament, els fets van tenir lloc a l’altura del quilòmetre 448, segons va confirmar Trànsit. La víctima, R.G.G., veí d’Alcarràs, va ser traslladat en estat molt greu a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Finalment, ahir al matí va morir en aquest mateix centre.
Es tracta de la segona víctima mortal de trànsit que té lloc aquesta setmana a Ponent. Dijous, un conductor de 62 anys i veí de Lleida va perdre la vida a primera hora de la tarda al xocar frontalment el turisme que conduïa contra un camió a la carretera N-230 a Gualda, a la sortida de Balàfia. El sinistre es va produir al voltant de les 14.30 hores al quilòmetre 3,5 quan, per causes que s’estan investigant, van col·lidir un camió d’Aqualia i un cotxe, quedant tallada la carretera unes dos hores en les dos direccions. Així, ja són 30 les persones que han mort en el que portem d’any en accidents a Lleida, dos més que en el mateix període de l’any passat.
D’altra banda, cinc persones van resultar ahir ferides, tres de gravetat i dos de menys greus, en una col·lisió entre tres vehicles a la C-53 a Bellmunt d’Urgell. L’avís es va rebre a les 19.23 hores i es van activar sis dotacions dels Bombers. En un dels vehicles va quedar atrapada una persona, en el segon van ser dos, d’edat avançada, mentre que en el tercer turisme van poder sortir pel seu propi peu.
Mentrestant, una persona va resultar ferida de caràcter lleu en una sortida de via d’un vehicle ahir de matinada a la C-14 a Ciutadilla. També hi va haver altres accidents a la carretera L800 a Alcarràs i una col·lisió a l’N-230 a Torrefarrera. A Navès, un vehicle va bolcar a la C-26, que va haver de ser tallada, i els Bombers van auxiliar el conductor, d’edat avançada, a sortir, però no va resultar ferit.