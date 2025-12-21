Obres a la carretera amb una inversió de 260.000 €
Tram entre Beniure i Alzamora
Sant Esteve de la Sarga desenvolupa la millora de la carretera local LV-9124 amb una actuació que reforçarà la seguretat i les condicions de circulació. Els treballs, que inclouen quatre quilòmetres de calçada entre les localitats de Beniure i Alzamora, compten amb una subvenció de 260.000 euros del departament d’Agricultura, segons va explicar l’alcalde, Jordi Navarra.
La intervenció contempla la pavimentació del tram mitjançant aglomerat asfàltic, a més de tasques de neteja de les cunetes per eliminar la brossa i vegetació acumulada. Per al primer edil, aquestes actuacions resulten essencials, considerant que aquesta carretera registra un ús intens de turistes. Aquest projecte s’emmarca en una estratègia municipal més àmplia de millora d’infraestructures viàries. Així mateix, des del consistori s’han executat diverses intervencions en uns 20 quilòmetres de via fins al congost de Mont-rebei.
Paral·lelament a aquestes millores de connectivitat, Sant Esteve està implementant iniciatives forestals en el marc del program Prepast (Pastures del Prepirineu). Aquestes accions inclouen cremes controlades i treballs forestals estratègics en àrees clau de la serra del Montsec, a Sant Esteve, dissenyats per reduir la vegetació en zones identificades com a prioritàries pels Bombers per a la gestió d’incendis.
D’aquesta manera, les intervencions persegueixen un doble objectiu: millorar l’accessibilitat i la qualitat dels hàbitats destinats a la ramaderia extensiva, mentre es minimitza el risc d’incendis. Es preveu executar altres actuacions forestals addicionals al llarg de l’any, en coordinació amb professionals de la ramaderia participants en el projecte. Millores que s’acompanyaran de l’entrada progressiva de ramats sota criteris de pasturatge dirigit al Montsec.